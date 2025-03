Stabilizzazione operai forestali, intesa Comunità montana Fortore e sindacati Spina: subito dopo l'accordo ho convocato la Giunta Esecutiva per accorciare i tempi

Altro importantissimo tassello per la definizione, ormai imminente, della stabilizzazione degli OTD (Operai A Tempo Determinato) in forze alla Comunità Montana del Fortore. Nella giornata odierna è stata infatti siglata una storica intesa, che fa seguito e integra quella già raggiunta lo scorso 19 dicembre, tra il presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e i rappresentanti delle sigle sindacali (Alfonso Iannace per la Fai-Cisl, Carlo Ceccarelli per la Flai-Cgil e Alfredo Di Rubbo per la Uila Uil) per implementare la documentazione già inviata in vista della riunione del Tavolo di Partenariato che dovrà chiudere la partita. Ha partecipato all’incontro, in video-conferenza, il Rup del Settore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana del Fortore, Pietro Giallonardo.

Si è preso atto che 40 operai su 43 hanno chiesto la trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e allo stesso tempo, è stata accuratamente verificata e riscontrata la parte documentale di natura amministrativa e contabile prodotta dall’ente. Le trasformazioni dei contratti sono state ritenute sostenibili dal punto di vista finanziario. Le parti hanno inoltre stabilito di fare voti al Tavolo di Partenariato per l’implementazione delle somme assegnate per gli stipendi, prevedendo un fondo di rotazione specifico per scongiurare i ritardi nel pagamento delle spettanze.

“Per bruciare ulteriormente le tappe e guadagnare altro tempo - spiega il presidente Spina - immediatamente dopo la sottoscrizione dell’intesa, ho provveduto, d’intesa con il vice-presidente Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, convocare la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore, che ne determinerà la presa d’atto e procederà alla conferma/aggiornamento del carteggio già trasmesso a Napoli. Restiamo in attesa della convocazione del Tavolo di Partenariato, ovvero l’ultimo tratto di strada prima della modifica definitiva del rapporto di lavoro”.