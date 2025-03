Turismo: la Primavera favorisce gli arrivi a Benevento In città tre gruppi in visita, accolti all'info point di piazza Pacca

“Dopo la sosta di gennaio e febbraio riprendono, a Benevento, gli arrivi turistici”. E' quanto conferma il Presidente della pro Loco Samnium Pino Petito che, questa mattina, presso l'info point di piazza Cardinale Pacca ha accolto tre gruppi.

“I nostri visitatori provengono in particolare dalla Puglia ma oggi anche dalla Campania. Abbiamo un gruppo da Bari, uno da Lecce e ed un altro da Salerno. Nel fine settimana si lavora bene ma, dalla prossima settimana siamo pronti ad accogliere anche durante i giorni feriali i flussi turistici legati alle gite scolastiche”.

Funzionano anche gli eventi “Abbiamo gruppi che prenderanno parte alle Giornate di primavera del Fai ma anche alcuni curiosi per l'evento sulle Janare”.

E poi un appello “Se riusciamo a mettere in atto maggiore sinergia e coordinamento tra gruppi e associazioni riusciremo anche a valorizzare al meglio gli eventi per favorire gli arrivi in città”.

E la città delle streghe attrae e incuriosisce i visitatori “Veniamo da Salerno – ci racconta il capo gruppo di uno dei pullman arrivati questa mattina in piazza Pacca – siamo un'associazione sportiva e pratichiamo principalmente la vela ama anche altri sport tra cui il trekking urbano e dunque, in un sondaggio tra i nostri soci, Benevento è risultata la meta più gettonata. Visiteremo la città con una guida e a conclusione del trekking, divisi in squadre, ci sfideremo in una gara a quiz su quanto abbiamo visitato. Poi – conclude – un pranzo in città”.