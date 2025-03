Mastella rilancia "al riparo da crisi idrica". Turismo: puntiamo sulle streghe Il sindaco fa il punto nella sua consueta telefonata domenicale ai cittadini

“Benevento si mette al sicuro dalla crisi idrica”. E' il tema rilanciato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella nella sua consueta telefonata domenicale ai cittadini.

“Con gli interventi realizzati a San Salvatore Telesino e Solopaca si eviteranno problemi, soprattutto in estate. Stagione che, invece, per il 2025 si prevede particolarmente difficile per l'approvvigionamento idrico”.

E poi guarda al settore turistico illustrando il percorso di valorizzazione che si sta mettendo in campo puntando sulla leggenda madre della città: le streghe.

“E' in corso – spiega Mastella – una manifestazione nel centro cittadino, un evento che nella sua prima serata (ndr ieri) ha fatto registrare presenze notevoli e che porterà conforto anche all'economia del vicolo. Inoltre – prosegue il primo cittadino – abbiamo sottoscritto un protocollo per attivare una rete tra comuni che hanno in comune questa leggenda. E stiamo realizzando, dopo aver intercettato un finanziamento di dieci milioni di euro, un parco sulle streghe che sarà realizzato presso il parco De Mita e che insieme al Museo Egizio costituirà un importante attrattore turistico per la città di Benevento”.