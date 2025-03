Settimana nazionale prevenzione oncologica: con la Lilt impegno e solidarietà Oggi volontari in corso Garibaldi presso il corner Lilt

“Una mattinata di solidarietà e di prevenzione lungo corso Garibaldi, un abbraccio infinito ai tanti, tantissimi cittadini sanniti che hanno dimostrato cuore, sensibilità ed affetto per la beneficenza”.

Così la Lilt tira le somme dopo la mattinata promossa in occasione dell'edizione 2025 della SNPO -Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Una mattinata dedicata alla vendita solidale presso il corner-LILT allestito negli spazi del Dipartimento di Ingegneria Unisannio in piazza Roma dove i volontari si sono impegnati per la vendita delle bottiglie di olio extra-vergine di oliva italiano di qualità (fornito dal Consorzio UNI.C.O. Unione Cooperative Olivicole che è partner della campagna Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica).

Nel frattempo, nel ricco carnet di eventi programmati specificamente per la SNPO (la campagna di sensibilizzazione dedicata alla promozione di un corretto stile di vita ed alla diffusione della cultura della prevenzione), la LILT di Benevento ha intensificato le visite e gli screening oncologici presso gli ambulatori di via Martiri d’Ungheria n.21, grazie alla disponibilità dei propri medici e di tutto lo staff.