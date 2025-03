Solennità Annunciazione: celebrazione della liturgia in rito greco-bizantino Le celebrazioni dell'Arcidiocesi di Benevento si concluderanno domenica 30 marzo

Nuova proposta dall'Arcidiocesi di Benevento questa volta in vista della Solennità dell’Annunciazione del Signore. La fortuna storica delle case dell’Annunziata, istituzioni ospedaliere, assistenziali ed educative di età angioina diffuse nel Mezzogiorno continentale, è testimoniata dalla sopravvivenza di monumentali complessi architettonici, di preziosi manufatti artistici e da una ricca documentazione archivistica. Anche nella Benevento pontificia nel corso del secolo XIV vennero edificati l’ospedale e la chiesa della Santissima Annunziata, che nel secolo successivo furono esentati dalla giurisdizione arcivescovile e sottoposti direttamente alla Sede Apostolica. Da allora, pur con le epocali trasformazioni intercorse, il complesso ha testimoniato la fede e l’impegno caritativo e assistenziale della comunità beneventana.

L’obiettivo -pastorale e culturale- che oggi ci si propone è favorire la conoscenza della storia della Santissima Annunziata e la fruizione delle sue bellezze artistiche: luogo della fede e dello spirito, luogo del silenzio e della carità, ma anche luogo delle istituzioni, poiché le testimonianze storiche dicono che la rappresentanza della comunità cittadina più volte nei secoli XV-XVI si è riunita nel sacro edificio.

In questo cammino di riscoperta e di riappropriazione è stato predisposto un ricco programma per le annuali celebrazioni dell’Annunciazione del Signore oltre al triduo di preparazione cominciato sabato e conclusosi oggi sono da ricordare per domani: lunedì 24, ore 17.30: recita del Santo Rosario; riflessione del diacono dott. don Pasquale Foschini sul Cantico della Beata Vergine Magnificat e benedizione eucaristica. Nel giorno della Festa, martedì 25 marzo alle ore 17.30 la Concelebrazione dell’Eucarestia, presieduta dall’Arcivescovo S.E. mons. Felice Accrocca. Domenica 30 marzo alle 10.00: Celebrazione della Divina Liturgia in rito greco-bizantino, presieduta da Padre Francesco De Feo, egumeno del Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata (RM). Presterà il servizio musicale il Coro della Santissima Annunziata diretta dal M.° Argemino Parente.