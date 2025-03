Depuratore Scafa, i comitati SOS sanità e Paesaggi Sanniti chiedono gli atti "Vogliamo vedere elaborati sia pur consapevoli dell'utilità dell'opera"

Alla luce di quanto riscontrato nei giorni scorsi dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in merito all'elevato rischio di frane nell'area attualmente individuata per la realizzazione del depuratore a servizio della città di Benevento, in contrada Scafa, i comitati SOS Sanità, rappresentato dal presidente Angelo Piazza, e Paesaggi Sanniti, rappresentato dal presidente Ernesto Mazzarelli, hanno avanzato per la seconda volta una richiesta di accesso agli atti

“Tale richiesta – spiegano i comitati - si rende necessaria in considerazione del sostanziale diniego opposto dal Comune di Benevento con la nota del 01.09.2024, in risposta alla precedente istanza presentata. L’obiettivo è approfondire e chiarire i dettagli dell’opera in questione, in particolare acquisendo i seguenti documenti: Relazione paesaggistica; Relazione geologica; Relazione archeologica; Relazione idrogeologica; Elaborati progettuali dell'impianto ed il tacciato completo della rete fognaria.

“Pur consapevoli – rimarcano i rappresentanti dei cittadini - della necessità di dotare la città di Benevento di un impianto di depurazione finalmente funzionante, riteniamo che un'opera di tale importanza non possa essere realizzata in deroga a prescrizioni fondamentali né gravare su un'area già colpita da criticità significative.

Con lo stesso spirito collaborativo che ha guidato il lavoro dei due comitati fino ad oggi, gli atti che auspichiamo di ricevere celermente dagli enti preposti saranno condivisi con chiunque voglia offrire un contributo fattivo e costruttivo in merito”.