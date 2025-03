Campus Urbano a via Calandra: accordo Provincia Comune per la riqualificazione Un progetto studiato dall'Unisannio da 10 milioni di euro

Non solo un intervento di edilizia scolastica ma un importante lavoro di riqualificazione urbana per Benevento.

E' il progetto del Campus Urbano di via Calandra presentato alla Rocca dei Rettori dove Provincia e Comune hanno stretto un accordo per riqualificare la struttura.

Un progetto da 10 milioni di euro studiato dall'Università degli Studi del Sannio precedente proprietaria della struttura poi venduta alla Provincia.

“Le aule del complesso sono già state sistemate per ospitare gli studenti lì trasferiti per consentire i lavori di abbattimento e ricostruzione dei loro edifici. Ora procediamo ad un ulteriore riqualificazione che riguarda anche gli spazi esterni, l'auditorium presente nella struttura in stato di totale abbandono e l'area verde che circonda il complesso” ha chiarito il presidente della Provincia Nino Lombardi.

Ad illustrare l'intervento in dettaglio il Direttore Generale dell'Università del Sannio, Gianluca Basile “Nasce un campus scolastico con un progetto che prevede la riqualificazione degli immobili e dell'edificio attualmente destinato alla mensa. Ci sarà un tetto giardino alla somma dell'edificio, una piazza aperta e fruibile per tutti oltre a riqualificazione di spazi esterni con la possibilità di aree sport e tempo libero”.

Il rettore Gerardo Canfora ha voluto evidenziare “l'ottica progettuale unitaria e come la rigenerazione degli edifici corrisponda alla rigenerazione dei quartieri”.

Il sindaco Clemente Mastella, infine, ha aggiunto “Abbiamo messo in campo uno sforzo enorme per ristrutturare gli edifici scolastici. Solo ieri, in un altro incontro con il presidente De Luca, è emerso che presto potremo ottenere un ulteriore finanziamento per proseguire la nostra “rivoluzione copernicana” e mettere al sicuro gli edifici scolastici soprattutto per la vulnerabilità sismica che presenta la nostra città”.