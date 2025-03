Bct music Festival: il 4 luglio il live di Bresh Ancora un grande live per la città nell'ambito dell'appuntamento estivo

Ancora un colpaccio per il Bct Music Festival, per la direzione artistica di Antonio Frascadore. Sul palco dell'Arena Musa di Benevento ancora un live imperdibile: protagonista Bresh che torna ad incendiare i palchi estivi di tutta Italia ed il 4 luglio sarà all’Arena Musa. Un concerto unico, energia pura e tutte le hit che hanno conquistato il pubblico, da Guasto d’amore a Parafulmini, fino al suo ultimo successo “La tana del granchio”, stabile da settimane in Top 10.

Un altro importante appuntamento dopo la prima serata con gli Skunk Anansie: sul palco il 5 luglio.