Benevento: presunti abusi su cani, animalisti in piazza Annunciata una manifestazione per sabato 5 aprile

Scenderanno in piazza, sabato 5 aprile in città, volontari e animalisti per protestare contro presunti abusi a danno di animali perpetrati da una persona di Benevento. L'annuncio è dell'attivista Enrico Rizzi che, nelle ultime ore, è intervenuto più volte attraverso i propri profili sulla questione ormai virale sui social.

Un tam tam dilagato a macchia d'olio che lascia ancora tanto da chiarire sulla vicenda così che attivisti e associazioni stanno sollecitando le autorità ad intervenire. Di qui la manifestazione programmata per il prossimo 5 aprile al Rione Ferrovia.