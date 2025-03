Linea Napoli - Bari e modifiche traffico Telesina, Comitato chiede chiarezza "S.o.S. 372 Benevento-Caianello" scrive ad Anas per il tratto tra Solopaca e Telese Terme

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello chiede chiarimenti all'Anas circa l'ordinanza (n. 104/2025/NA) relativa al cantiere - interferenze nell’ambito dei lavori del sottoattraversamento della galleria “Truono Sant’Antonio” della linea ferroviaria Napoli - Bari che inciderà sulla viabilità della Statale 372 Telesina dal km 43+700 al km 44+010.

In pratica il comitato con una nota a firma del presidente, l'avvocato Giovanni Bonelli, chiede di sapere se la Telesina nel tratto compreso tra Solopaca e Telese Terme venga completamente chiuso al traffico o se al contrario ci sia un'altra limitazione per la circolazione. “Abbiamo chiesto ad Anas delucidazioni in merito ad una paventata chiusura nella tratta compresa tra gli svincoli di Solopaca e Telese Terme per i lavori della galleria “Tuoro Sant’Antonio” della ferrovia Napoli-Bari. Invero dalle informazioni assunte a tutt’oggi – spiega Bonelli - non risulta ben chiaro se la S.S. 372 sarà interessata solo da un restringimento di carreggiata, con realizzazione di viabilità provvisoria “by pass” o verrà temporaneamente chiusa nel tratto sopra indicato con deviazione del traffico veicolare sulla viabilità interna. Tali incertezze sono state generate dall’installazione nei pressi dello svincolo di Solopaca e nel centro di Telese Terme di segnaletica indicante, la prima, una uscita obbligatoria per strada chiusa e la seconda l’itinerario alternativo da seguire sia in direzione Benevento che Caianello.

E’ d’obbligo evidenziare che la viabilità alternativa individuata, dalla sopra richiamata segnaletica, non è adeguata a supportare l’intero traffico che percorre abitualmente la “Telesina” anche considerando la tipologia delle strade interne e gli enormi disagi che comporterebbe anche per i cittadini del centro termale. Anche una viabilità alternativa sulla strada provinciale “Bebiana” al fine di raggiungere lo svincolo della Fondo Valle Isclero nel comune di Melizzano, per poi immettersi sulla S.S. 372, non sarebbe idonea tenuto conto dello stato della stessa che ad oggi versa in condizioni di estremo degrado del manto stradale”.