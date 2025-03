Janara: la kermesse sulle streghe pronta alla seconda edizione nel 2025 Gli organizzatori parlano di "trentamila presenze"

Una prima così riuscita da esser già pronta la nuova edizione. E' già stata annunciata per il prossimo settembre la “seconda edizione” di Janara – Le Streghe di Benevento la kermesse targata Nico Girolamo e Antonio Frascadore e che ha animato la città dal 21 al 23 marzo scorsi.

Un successo da “trentamila presenze” per gli organizzatori che hanno tracciato un bilancio a Palazzo Mosti.

“Non ci aspettavamo un tale successo- ha chiarito Girolamo-. Abbiamo registrato arrivi dalla Sicilia, dalla Valle d'Aosta, da Torino, Milano persino da Londra. Tanta partecipazione anche per i cittadini per questo progetto che rappresenta il dna dei beneventani. E' stato un punto di forza anche il far interagire artisti più noti e artisti locali. Dobbiamo estendere l'evento ad altre zone, anche il Triggio crediamo sia adatto”.

E Antonio Frascadore annuncia “Siamo pronti per ritornare entro l'anno. E' un evento difficile da spiegare, va vissuto e per la prossima volta proporremo ancora tante iniziative trasformando il centro storico in un teatro a cielo aperto per valorizzare Benevento. Siamo aperti – conclude - ad accogliere nuove idee per la prossima edizione”.

“Un evento premiato dalle presenze – ha spiegato il sindaco Mastella - e che ha riscontrato grande successo anche dal punto di vista mediatico. Continuiamo a crescere e presto spero di poter annunciare novità anche per il parco delle streghe che sarà realizzato presso il parco De Mita, sperando che accetti di realizzarlo lo scenografo premio Oscar, Dante Ferretti. Janara – aggiunge - porta ad un'idea seduttiva della città e aiuta il commercio e l'economia. Prosegue – conclude - il percorso dell'amministrazione che punta ad ospitare un grande evento in ogni mese dell'anno”.