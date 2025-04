"Il San Pio sta diventando un grande ospedale, presto il nuovo pronto soccorso" Presidente De Luca: ambienti anche per affrontare pandemie. Mastella: nel Ps impieghiamo volontari

“Grazie ai lavori e all'impegno di Regione e direttore questo sta diventando sta diventando uno degli ospedali più importanti della regione”. Queste le parole del presidente Vincenzo De Luca che questa mattina ha fatto tappa presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per inaugurare le nuove Unità Operative: di Otorinolaringoiatria, Oculistica (degenze), Audiologia e Fonologia, Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia, Pneumologia e Procedure endoscopiche toraciche invasive.

“Qui si sta realizzando il raddoppio del pronto soccorso. Nuovi ambienti unici in Italia anche perchè saranno capaci di affrontare emergenze sanitarie come le pandemie con ambienti che all'occorrenza possono essere isolati dal resto della struttura” ha poi rimarcato il presidente De Luca durante la visita nel nuovo Pronto Soccorso ancora in fase di realizzazione.

Su Sant'Agata de' Goti il numero uno di Palazzo Santa Lucia non ha dubbi: “Se non si stanziano risorse e non c'è persone si fa solo demagogia. Nel frattempo stiamo realizzando un polo oncologico legato all'ospedale Pascale. L'ospedale di Sant'Agata sarà un polo oncologico di valore nazionale anche con le degenze post operatorie. Questo è quello che si può realizzare, tutto il resto è demagogia di politici politicanti”.

Ad accogliere il governatore della Campania il direttore Generale, Maria Morgante, il sindaco Clemente Mastella con il presidente della Provincia, Nino Lombardi, tanti medici e rappresentanti degli infermieri oltre ad esponenti della politica regionale (Mortaruolo ed Abbate) e locale.

“Stiamo lavorando per assistere al meglio i pazienti con un'assistenza più equa ed approrpriata. L'ospedale sta crescendo” ha invece assicurato il direttore generale del San Pio, Maria Morgante che ha poi rimarcato: “oggi inauguriamo i nuovi reparti con degenze e strumentazioni all'avanguardia. Poi c'è il pronto soccorso con i lavori che consentiranno di allargare gli spazi dell'assistenza urgenza con 1.700 metri quadrati tra le nuove e le vecchie aree per un'assistenza di qualità per i pazienti”.

Il sindaco Mastella ha invece ribadito l'importanza della “battaglia per la facoltà di Medicina. Immagino il San Pio come un piccolo policlinico universitario ma per fare questo servono i fondi che chiederò al presidente De Luca”.

Il primo cittadino in merito alle tante rimostranze di familiari e pazienti del pronto soccorso avanza l'ipotesi “di impiegare dei volontari all'interno del reparto di emergenza per fare da tramite tra i medici e infermieri e i familiari che tante volte restano all'oscuro di quello che sta accadendo ai propri congiunti all'interno del pronto soccorso. Visto che i medici e tutto il personale sanitaria è sempre esiguo grazie ai volontari si potrebbero evitare tanti problemi”.