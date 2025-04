Venerdì 4 aprile Via Crucis itinerante nel centro storico di Benevento Alle 19.45. Una importante occasione di riflessione e di preghiera

Tra le molteplici iniziative legate al tempo liturgico della Quaresima, l’Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento, che riunisce le tre comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa Maria della Verità e San Donato, ha organizzato una Via Crucis itinerante nel centro storico della città, che si terrà domani, VENERDI’ 4 APRILE, con inizio alle ore 19.45. Il pio esercizio comincerà da piazza Sabariani, nei pressi della ex chiesa di Santa Teresa, e da lì si snoderà attraverso via Giovanni De Vita, via Landolfo della Greca, vico Papiniano, via Porta Rettore, via Giovanni De Vita, via III Settembre, via Port’Aurea, via III Settembre, via Girolamo Ruscelli.

La Via Crucis di venerdì 4 aprile nel centro storico di Benevento, rappresenta una importante occasione di riflessione e di preghiera, in questo tempo di Quaresima che ci sta preparando alla Santa Pasqua di Resurrezione. E’ per questo che gli organizzatori, invitano gli abitanti delle strade interessate al passaggio della Via Crucis, ad addobbare balconi e finestre con candele, fiori ed altri elementi decorativi, per contribuire a creare una autentica atmosfera di spiritualità e di comunità.

La Via Crucis nel centro storico di Benevento è solo una delle molteplici iniziative che l’Unità pastorale San Filippo Neri ha indetto per questo tempo forte della Quaresima, in modo da preparare la comunità attraverso un cammino di preghiera, digiuno e carità alla grande festa della Pasqua, e soprattutto crescere nell’unità e sentirsi sempre più Chiesa viva che annuncia il Vangelo di Gesù Cristo. L’Unità pastorale San Filippo Neri, è stata costituita nell’agosto del 2023 ed ha unito le comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa Maria della Verità e San Donato, sotto la guida del parroco don Marco Capaldo e del suo vice don Nicola Della Pietra.