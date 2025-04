Carni fresche e preparati, la macelleria La Cucciarda si prepara alla Pasqua Prenotazioni per festività pasquali, catering, cerimonie e meeting aziendali. Aperti a Pasquetta

“Vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di acquistare prodotti genuini, certificati e di grande qualità, specialmente nelle occasioni dove l'acquisto della carne non è solo un bisogna ma una tradizione, come durante le festività pasquali”.

Così Amedeo Feleppa, giovane macellaio dalla lunga esperienza che qualche anno fa, dopo una lunga esperienza alle dipendente ha deciso di mettersi in proprio e creare la macelleria “La Cucciarda”, eccellenza del Sannio che si trova a Tufara Valle, sulla Statale 7 Appia in zona Tre Santi.

Una sfida che giorno dopo giorno Amedeo porta avanti con tanti sacrifici alimentati sempre dalla passione per il suo lavoro diventando così un riferimento per appassionati e gourmet.

Carni eccellenti, salumi di produzione propria, conserve e prelibatezze tutte preparate in loco con carne e prodotti a chilometro zero non semplici da trovare ma con il giusto impegno e conoscenza degli allevatori Amedeo riesce a garantire ai clienti una qualità sempre eccellente”.

Presso la Cucciarda si possono prenotare anche catering, angolo braceria e non solo, per cerimonie, barbecue privati, feste e meeting aziendali chiamando al numero 3887974320.

E per le prossime festività pasquali Amedeo è già in azione per preparati e carni fresche come l'agnello paesano dell'alto Sannio o dell'alta Irpinia, o i suoi ormai conosciuti preparati come il pollo o la coscia di agnello ripieni.

La macelleria “la Cucciarda” è pronta a ricevere le ordinazioni per pasqua e per Pasquetta al numero 3887974320. Aperti la mattina del Lunedì in Albis.

(redazionale)