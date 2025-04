Mastella chiede l'istituzione della cardiochirurgia al San Pio di Benevento La sollecitazione del sindaco al presidente della Regione De Luca e alla manager Morgante

"E' fondamentale che l'ospedale San Pio sia dotato della cardiochirurgia. Il reparto cardiologico può fregiarsi di un elevato livello professionale ed è stato dotato ultimamente di strumentazioni d'avanguardia, tuttavia la città di Benevento è l'unico capoluogo campano a non avere un reparto cardiochirurgico: mi rivolgo dunque al presidente Vincenzo De Luca e alla manager Maria Morgante affinché si dia avvio all'iter per rimuovere questa anomalia, a cominciare con un segnale concreto nel prossimo Atto aziendale", lo scrive il sindaco di Benevento e presidente del Comitato sindaci Asl Clemente Mastella.

"La geografia cardiochirurgica campana contempla, oggi, due reparti nell'Avellinese e tre nel Casertano, oltre naturalmente ad una maggiore copertura nelle province di maggior peso demografico come quelle di Salerno e Napoli. Sono numerosi i pazienti sanniti obbligati a trasferte impegnative, anche sotto il profilo economico, quando costretti a sottoporsi ad interventi come l'applicazione del bypass coronarico, o interventi di maggiore complessità sulle valvole cardiache. Del resto, sempre al San Pio esiste già un emodinamica di ottimo livello. L'istituzione della cardiochirurgia, insieme con la nascita della facoltà di medicina delle aree interne, è il passo decisivo per azzerare un gap verso altre aree della Campania che oggi, malgrado sacrifici e progressi, non è del tutto scomparso", conclude Mastella.