Il Comune cerca edifici per le scuole: pubblicato l'avviso pubblico Il Comune di Benevento intende acquisire gli immobili in locazione passiva

E' stato pubblicato all'albo pretorio sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso pubblico per individuare, sul territorio comunale, uno o più immobili da adibire a edifici scolastici. Il Comune intende acquisire gli immobili in locazione passiva.

Nell'avviso, che è reperibile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=38048, si specifica che la collocazione preferenziale dell'immobile è la zona centrale e che dovrà essere caratterizzato da buon grado di accessibilità e nelle vicinanze delle zone servite dal trasporto pubblico locale. Il Comune, all'articolo 8, si riserva l'opzione di eseguire sopralluogo sugli edifici, mentre gli interessati dovranno indicare, in domanda di partecipazione, il canone di locazione che s'intende realizzare. Le domande dovranno pervenire entro le 23,59 del giorno 5 maggio 2025 a mezzo posta certificata all'indirizzo lavoripubblici@pec.comunebn.it