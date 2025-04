Precetto Pasquale per i vigili del fuoco di Benevento Ricordato il caporeparto De Felice. Dal comandante parole di apprezzamento per i vigili

Si è svolto oggi nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Benevento la Santa Messa per il precetto Pasquale. Rito officiato dal Cappellano del Comando, Don Lupo Palladino, che ha visto la partecipazione del personale in servizio ed in quiescenza.

Al termine della messa, il comandante provinciale Mario Bellizzi ha ricordato il caporeparto Francesco De Felice recentemente scomparso ed inoltre ha speso parole di elogio per il personale che lo scorso 8 aprile è stato duramente impegnato per fronteggiare un incendio che ha interessato un negozio di articoli sanitari e relativo deposito.