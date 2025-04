Benevento: "Pellegrinaggio delle sette chiese" per l’indulgenza plenaria In occasione del Giovedì Santo l'iniziativa in programma dalle ore 20.15 alle 23

In occasione del Giovedì Santo, che ricorda l’istituzione dell’Eucaristia, l’Unità pastorale San Filippo Neri di Benevento, che riunisce le tre comunità parrocchiali di Santa Sofia, Santa Maria della Verità e San Donato, ripropone l’iniziativa del “Pellegrinaggio delle sette chiese”, che si terrà domani sera, 17 aprile dalle ore 20.15 alle 23.

La visita alle Sette Chiese, il pellegrinaggio più famoso di Roma, è legata all’affascinante figura di San Filippo Neri, che la portò a un tale livello di successo che, da poche decine di partecipanti, arrivò in pochi anni a coinvolgere centinaia di persone, fino a raggiungere, sotto il pontificato di Pio IV, ben seimila partecipanti. La visita alle sette basiliche giubilari dell’Urbe non fu, tuttavia, invenzione di San Filippo Neri. Il

santo fiorentino non fece che riprendere l’antichissima tradizione medioevale dei pellegrini romei alla tombe di Pietro e Paolo.

Nella città di Benevento, la sera del Giovedì Santo, i fedeli si organizzavano per il consueto “struscio”, la visita agli altari della reposizione. Per il secondo anno i volontari dell’Unità Pastorale “San Filippo Neri”, su consiglio dei sacerdoti, hanno allestito degli angoli della preghiera nelle principali chiese del Centro Storico, per consentire la sosta silenziosa o animata in preparazione alla Veglia pasquale.

Le Chiesa beneventane interessate sono: Santa Sofia, San Domenico, San Bartolomeo, Madonna del Carmine (ex Sant’Anna), Basilica Cattedrale, San Donato, Basilica Madonna delle Grazie. Insieme all’Unità Pastorale San Filippo Neri, con il parroco don Marco Capaldo e il vicario don Nicola Della Pietra, collaborano all’iniziativa anche la Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia e i Missionari del Preziosissimo Sangue.

L’iniziativa del “Pellegrinaggio delle sette chiese”, acquista un ulteriore importanza quest’anno, perché essa cade nel corso del Giubileo. I fedeli, realizzando questo pellegrinaggio, potranno lucrare l’indulgenza plenaria nell’Anno Giubilare fermandosi in preghiera di adorazione, concludendo con il Padre Nostro, la Professione di fede e Invocazioni a Maria.