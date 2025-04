G8 Mobili dona materassi al Libano. Barone (Lega): iniziativa meritevole "Questa volta Italia solidale e protagonista al Sannio"

“Complimenti e congratulazioni alla G8 Mobili di Benevento e al Ceo Vincenzo Mucci per aver donato, su iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa Italiana, materassi al Comitato Tecnico Militare per il Libano al fine di sostenere la popolazione locale in un momento tragico per il territorio libanese”.

Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania.

“E’ oltremodo da apprezzare che la G8 Mobili ha assicurato la consegna dei materassi in Libano in tempi rapidi, affidando la il recapito degli stessi attraverso le autorità civili e le organizzazioni umanitarie in particolar modo nelle zone maggiormente colpite dalla guerra”. Per Barone, infine, “l’iniziativa della G8 Mobili è un modello positivo da seguire perché rappresenta un sostegno certo ed efficacie in una zona del mondo che sta soffrendo e che necessita di aiuti e che rende ulteriormente l’Italia, questa volta grazie al Sannio, solidale e protagonista”.