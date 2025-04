Pasqua senza stipendi per i dipendi Trotta. I sindacati: ora basta Anzalone della Filt Cgil riaccende anche i riflettori sui mancati versamenti al fondo Priamo

Il giorno dopo la denuncia del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti della Trotta bus che in città effettua il servizio del trasporto pubblico locale, la Filt Cgil con il numero uno del sindacato di categoria per Avellino e Benevento torna sulla vicenda e chiede attenzione massima sulla questione. Non è escluso che gli stipendi venggnao versati nelle prossime ore “ma serve fare chiarezza anche sul mancato versamento dei fondi Priamo” tuona Anzalone della Filt Cgil. Si tratta di soldi “regolarmente trattenuti dalla busta paga dei lavoratori ma che da tempo non vengono versati al fondo per la categoria...” GUARDA E ASCOLTA L'INTERVISTA