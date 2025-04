Molinara: due giorni per l'evento Differenziamoci dedicato alla sostenibilità La manifestazione è stata promossa dal Comune di Molinara

Il 24 e il 25 aprile si terrà a Molinara l’evento dal titolo Differenziamoci con un ricco programma dedicato alla sostenibilità declinata in tutte le sue forme, ambientale, sociale, culturale e artistica. La manifestazione è stata promossa dal Comune di Molinara in collaborazione con il SAI Molinara e con tanti volontari. Il programma prevede tante attività per i più piccoli come la passeggiata ecologia, l’esperienza del mangiaplastica, giochi per imparare a differenziare e a riciclare. Il giorno 24 alle ore 18.30 al Palazzo Ionni si terrà un convegno in cui si toccheranno vari temi e vari aspetti della difesa della nostra Terra.

Al convegno interverranno oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il dottor Pio Canu che parlerà di economia circolare e un rappresentante della New Vision srl, azienda che trasforma scarti alimentari in compost di qualità. A moderare l’incontro il giornalista del Mattino, Celestino Agostinelli. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria per esplorare la sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Proteggere il pianeta significa anche prendersi cura dell’altro, della comunità e dei legami sociali. Attraverso iniziative artistiche, culturali e ludiche si sensibilizzano i cittadini e in particolare le nuove generazioni su una sostenibilità più ampia capace di intercettare ambiente, cultura e inclusione sociale – queste le parole dell’Assessore alla cultura Lucilla Cirocco.

L’equipe del SAI ha condiviso con l’amministrazione comunale l’evento perché tutti i beneficiari del progetto seguono lezioni di Ed. Civica in cui argomenti sensibili come la tutela dell’ambiente vengono trattati quotidianamente per gli ospiti ad inserirsi meglio in società.

Il comune di Molinara, in questi anni, ha già dimostrato di sposare questa tematica mettendo in atto iniziative e progetti per la salvaguardia ambientale.

È già da qualche mese che il comune ha visto riconosciuta e ufficializzata la sua comunità energetica e sono già due le strutture comunali che hanno beneficiato di finanziamenti di efficientamento energetico. L’anno scorso è stato installato il mangia plastica di cui verrà discusso anche nel convegno del 24 aprile. Interventi volti al rispetto dell’ambiente anche sugli impianti fotovoltaici e di pubblica illuminazione con la conversione a LED di tutti i corpi illuminanti – le parole del Consigliere comunale Pietro Simile. Durante la manifestazione saranno donati ai bambini dei gadgets a tema e consegnato alle famiglie un opuscolo su alcuni suggerimenti utile per il riciclo e il riutilizzo di materiale quotidiano.

L’appuntamento è per il 24 e il 25 aprile a Molinara perché il tema della sostenibilità ambientale riguarda tutti e ognuno può e deve fare la sua parte.