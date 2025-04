Mastella su Parco De Mita: ticket occasionale per gli eventi Il sindaco spegne sul nascere le polemiche per l'evento di ieri

Boom di partecipazione ieri per la manifestazione a Parco De Mita in occasione della tradizionale giornata fuori porta del Lunedì in Albis. Ma il sindaco di Benevento, Clemente Mastella spegne sul nascere le polemiche legate al ticket previsto per l'ingresso all'area verde.

"Benevento - ha dichiarato il primo cittadino - ha ritrovato dopo due decenni Parco De Mita. Diventerà un parco tematico sulle Janare, fruendo del genio del premio Oscar Dante Ferretti. Questo luogo, quando sarà completa la procedura e sarà definitivamente aperto, sarà a completa disposizione di cittadini e turisti, con ingresso libero e gratuito. Appare autoevidente che quando ospiterà eventi, autorizzati, di soggetti privati, imprese culturali e organizzatrici di eventi potrà essere previsto, come accaduto ieri, un ticket d'ingresso occasionale, per consentire che chi investe risorse umane, temporali e finanziarie possa coprire i costi e ricavarne ciò che gli consegue legittimamente. Accade così ovunque, in Italia e nel mondo". A dichiararlo è stato questa mattina il sindaco di Benevento Clemente Mastella.