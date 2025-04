Lutto per Papa Francesco: Accademia Santa Sofia rinvia evento Previsto per sabato 26 aprile al Teatro Comunale di Benevento, è rinviato a data da destinarsi

L’Accademia di Santa Sofia, a seguito dei cinque giorni di lutto nazionale deliberati dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, comunica che l’evento previsto per sabato 26 aprile alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Benevento, è rinviato a data da destinarsi. La nuova data dell’evento, che avrebbe visto protagonista il celebre pianista Alexander Lonquich, accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, sarà comunicata al più presto attraverso i canali ufficiali dell’Accademia di Santa Sofia. Scusandosi con tutti gli abbonati e con coloro che hanno già acquistato il biglietto, l’Accademia di Santa Sofia informa che i biglietti e gli abbonamenti già acquistati saranno validi per la nuova data. Chi ha acquistato il biglietto online potrà richiedere il rimborso sul sito www.clappit.com, mentre chi lo ha acquistato fisicamente potrà rivolgersi alla libreria Ubik LiberiTutti in via Lungosabato Bacchelli, 5 Benevento. L’Accademia di Santa Sofia ringrazia il pubblico per la comprensione in questa particolare circostanza e si unisce con commozione al ricordo di Papa Francesco.