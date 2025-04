Scomparsa Papa Francesco: rinviato spettacolo Diario di Guerra Si terrà il 30 aprile, alle ore 20:00, presso l'Auditorium Spina Verde "Tanga" di Benevento

L'associazione culturale Tecla di Benevento comunica che lo spettacolo "Diario di guerra", inizialmente previsto per il 25 aprile 2025, è stato rinviato al 30 aprile 2025, sempre alle ore 20:00, presso l'Auditorium Spina Verde "A.Tanga" di Benevento.

Il rinvio si è reso necessario in ottemperanza all'ordinanza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha disposto la chiusura dei teatri cittadini fino a sabato 26 aprile, a seguito dei cinque giorni di lutto nazionale deliberati dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco.

"Diario di guerra", scritto da Alda Parrella e Linda Ocone, porta in scena le storie dimenticate della Resistenza italiana.

Nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, le vite di Armando e Carlo s'intrecciano in un'emozionante storia di sopravvivenza e coraggio. Dal campo di prigionia nazista alla lotta partigiana, questi due uomini ordinari compiono scelte straordinarie, affrontando i traumi della guerra e scoprendo il valore della libertà. Rinchiusi in un rifugio di fortuna, tra ricordi dolorosi e speranza, incarnano lo spirito di chi scelse di resistere.

“Attingendo a diari autentici e documenti d'archivio, questo spettacolo dà voce a chi ha lottato nell'ombra per consegnarci un futuro libero. Non solo un omaggio al passato, ma un potente richiamo alla responsabilità civile che risuona con urgenza nel presente” afferma la regista Linda Ocone.

In scena Maurizio Tomaciello e Vincenzo De Matteo, musiche di QuBeat LAB, luci e audio Antonio Benedetto comunicazione e fotografia Valentina Leone, regia Linda Ocone.

L'appuntamento è per il 30 aprile 2025, alle ore 20:00, presso l'Auditorium Spina Verde "A.Tanga", via Salerno, Benevento. I biglietti sono disponibili esclusivamente dalle ore 19:00 dello stesso giorno presso l’Auditorium.