Foiano di Val Fortore al centro di due importanti incontri di pugilato Sindaco Ruggiero: Fieri che la nostra terra sia teatro di due straordinari eventi il 9 e l'11maggio

La comunità di Foiano di Valfortore si accinge ad ospitare due grandi eventi, che proietteranno ancora una volta il comune sannita al centro dell’attenzione generale: la riunione pugilistica del 9 maggio con l’assegnazione del titolo europeo dei pesi gallo, e il raduno di auto d’epoca dell’11 maggio dedicato alla Citroen Torpedo.

9 MAGGIO – Presso il Green Village San Giovanni, la struttura polifunzionale di Foiano di Valfortore, si terrà una riunione pugilistica che avrà il suo clou con il confronto valido per il titolo europeo dei pesi gallo (titolo attualmente vacante) tra i due italiani Vincenzo Picardi e Cristian Zara. Un match di altissimo livello, che riporta la grande boxe nel Sannio dopo ben 26 anni. Infatti nel giugno 1999, fu la città di Benevento a ospitare l’incontro per il titolo mondiale dei pesi medi WBU tra Agostino Cardamone e l’olandese Raymond Joval, che vinse per Ko alla nona ripresa.

A Foiano andrà in scena un derby italiano di grande valenza, tra due autentici talenti nostrani della boxe, un incontro che promette spettacolo e che sarà trasmesso in diretta televisiva da Raisport. La riunione di venerdì 9 maggio, organizzata dalla Promo Boxe Italia con il patrocinio del Comune di Foiano, prevede anche la disputa di altri incontri, a cominciare dalla sfida per il titolo italiano pesi super gallo tra Francesco De Rosa e Joe Callea.

11 MAGGIO – Domenica 11 maggio, Foiano di Valfortore sarà invasa festosamente da tantissime auto d’epoca per un raduno incentrato sulla Citroen Torpedo del 1919. Questo perché la prima immatricolazione nel Sannio di un modello del genere, avvenne proprio a Foiano nel 1927, auto che fu immatricolata con la targa BN0001. Il raduno dell’11 maggio, è organizzato dal clun Ruote Storiche Benevento guidato dal presidente Michele Benvenuto, e vedrà la presenza di decine e decine di auto d’epoca provenienti da varie parti d’Italia, compreso un modello Citroen Torpedo del 1919. La giornata sarà ricca di momenti. Si inizierà alle ore 10 con l’arrico di tutti gli equipaggi che sosteranno in via Nazionale, dove ci sarà l’accoglienza di tutti i partecipanti. Alle 10.30 sono previsti i saluti introduttivi del Sindaco di Foiano Giuseppe Antonio Ruggiero, del Presidente Club Ruote Storiche prof. Michele Benvenuto, e del Delegato FIAT Foggia dott. Efisio Mastrorazio. A seguire la presentazione delle vetture e degli equipaggi su passerella e distribuzione coppe. Alle 13 la tradizionale spaghettata in Piazza. Le auto d’epoca saranno protagoniste anche nel pomeriggio, dalle ore 15,30 con un momento musicale e la sfilata lungo le vie cittadine con proseguimento per il lago San Giovanni. Alle 17 il ritorno in via Nazionale, nel centro di Foiano, con breve sosta statica e commiato.

IL SINDACO - “Siamo fieri e orgogliosi – ha dichiarato il sindaco di Foiano di Valfortore Giuseppe Antonio Ruggiero – che la nostra comunità sia teatro di due straordinari eventi come la riunione pugilistica del 9 maggio e l’affascinante raduno di auto storiche dell’11 maggio. E’ la dimostrazione che con competenza, entusiasmo e senso di appartenenza alla propria comunità, è possibile realizzare grandi cose, anche in una piccola realtà come la nostra. Foiano, con un cartellone di eventi di altissimo livello che si snoderà anche nei prossimi mesi, si conferma una comunità che non vuole essere marginale nel panorama delle aree interne della Campania, impegnandosi con determinazione per valorizzare ogni nostra risorsa e farci conoscere a tutta l’opinione pubblica nazionale”.