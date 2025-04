Gestione Asl di Benevento, Il plauso della Cisl all'operato di Volpe Petrucciani: nuovo personale grazie a volontà e concretezza dell’attuale management

Sonia Petrucciani, Segretario Generale della CISL FP Irpinia-Sannio, esprime grande soddisfazione per i due recenti provvedimenti di gestione e di governo pubblicati dalla Azienda Sanitaria Locale di Benevento di cui si era in attesa da tempo e che giungono quasi al termine dell’apprezzabile mandato dirigenziale di Volpe.

"Un tempo - spiega Petrucciani - che si è caratterizzato per l’impegno che il direttore generale ha dedicato con straordinaria capacità di connessione e comprensione ai fabbisogni del personale dell’ASL e nei confronti delle esigenze sanitarie di tutta la comunità sannita. Mediante la deliberazione n. 183/2025, emanata il del 17 aprile dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, Gennaro Volpe, si è provveduto a regolare l’istituzione degli incarichi per il personale del comparto sanità.

Mentre, con la delibera n. 193 di ieri 22 aprile, ildottore Volpe ha proposto, con atto immediatamente esecutivo stante l’esigenza di copertura dei posti, il: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n.20 posti di collaboratore amministrativo professionale”, per il quale risultano pervenute un numero pari a 1615 domande di partecipazione. Il sistema degli incarichi assume una particolare rilevanza se si considera che le possibilità di carriera gestionale o professionale costituiscono la fondamentale leva su cui poggia il livello motivazionale del rapporto di lavoro. L’istituzione degli incarichi è stata definita nel rispetto della quota riservata a tal fine dalla contrattazione integrativa aziendale nell’ambito del fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali di cui all’art. 102 del CCNL 2.11.2022. Il management di Via Oderisio, con la recente decisione supportata da uno stanziamento di € 412.8120,00 consentirà l’attribuzione, a circa 72 dipendenti, di incarichi mai attributi nella storia della nostra azienda.

Grazie ad una continua ed attenta verifica dei fondi contrattuali, del personale in servizio, la CISL FP Irpinia-Sannio ha concorso alla definizione della dotazione finanziaria che oggi consente, sia l’attribuzione degli incarichi, sia la quota destinata alla produttività, che verrà ridistribuita in modo equo tra i dipendenti.

Il presente risultato - ha ancora rimarcato Petrucciani - è decisivamente ascrivibile alla volontà e concretezza dell’attuale management, ma in quota parte anche al lavoro svolto dalla nostra sigla sindacale che ha contribuito a sensibilizzare tutti i portatori di interesse sui vantaggi derivanti dal riconoscimento economico del lavoro con riflessi sulla partecipazione e produttività del personale. In merito alla summenzionata procedura di concorso bandita dalla ASL e relativa alla copertura di 20 posti di collaboratore amministrativo professionale, non possiamo esimerci dall’esprimere grande soddisfazione come CISL, perché il dispositivo adottato rappresenta una rilevante opportunità occupazionale per il nostro territorio. Colgo, in questa sede, l’occasione per tracciare un breve excursus di esiti proficui realizzati dalla CISL FP Irpinia-Sannio in seno alla Azienda Sanitaria Locale di Benevento, per evidenziare che lo straordinario successo raggiunto in azienda con l’elezione ultima delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, è frutto di collaborazione e confronto costantemente improntati al rispetto non solo dei lavoratori, ma anche della parte datoriale. Ci ha gratificato enormemente l’entusiasmo con cui siamo stati accolti".