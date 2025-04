Al San Pio intervento di riduzione volumetrica polmonare per via broncoscopica Posizionamento di valvole endobronchiali. Soddisfatta la manager Morgante

E’ stato eseguito per la prima volta in assoluto presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento guidata dal direttore Generale Maria Morgante,un intervento innovativo e di elevata specialità, che consiste nel posizionamento di valvole endobronchiali per via endoscopica per il trattamento delle perdite aeree persistenti secondarie ad enfisema polmonare.

Il paziente era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico di asportazione di tumore cerebrale presso l’AORN San Pio. In seguito, ricoverato presso la UOC Neurorianimazione aveva sviluppato pneumotorace secondario da rottura di polmone enfisematoso localizzato al lobo superiore del polmone destro.

Nonostante il posizionamento del tubo di drenaggio, la persistenza delle perdite aree non permetteva la paziente di respirare autonomamente né il prosieguo dell’iter terapeutico (riabilitazione e chemioterapia) .

La storia clinica

Le fragili condizioni cliniche del paziente non permettevano l’intervento chirurgico toracico tradizionale per il trattamento delle perdite aeree. Pertanto, si è pensato di posizionare per via endoscopica delle valvole endobronchiali utilizzate per il trattamento dell’enfisema polmonare. Tale tecnica mini-invasiva è stata eseguita al letto del paziente e non ha richiesto il trasporto in sala operatoria.

Le valvole endobronchiali posizionate nel lobo superiore destro hanno favorito l’atelettasia del polmone enfisematoso con completa risoluzione delle perdite aree alcune ore dopo la procedura. Il tubo di drenaggio è stato rimosso dopo 48 ore ed il paziente attualmente è in respiro spontaneo, pronto ad iniziare il percorso riabilitativo.

L’intervento è stato eseguito presso la UOC Neurorianimazione dell’AORN San Pio diretta dal dottore Vincezo Boniello e dall’equipe di chirurgia del policlinico Vanvitelli diretta dal prof. Fiorelli e dai suoi collaboratori (dr.ssa Capasso, dr. Vicario, e Dr. Pica).

Un lavoro di squadra reso possibile dalla convenzione stipulata tra l’Ospedale San Pio di Benevento ed il Policlinico Vanvitelli ed il progetto di “chirurgia toracica itinerante” ideato dal Dr. Russo, direttore generale dell’ Azienda Policlinico Vanvitelli e supportato dal professore Nicoletti, rettore dell’ateneo Vanvitelliano.

Le reazioni

“La collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera San Pio e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli ha portato benefici sia ai pazienti, che ora hanno accesso a un servizio medico più vicino, sia all'ospedale, che ha ampliato la propria offerta e ha contribuito alla formazione del proprio personale. La possibilità di eseguire questa procedura presso l’AORN San Pio di Benevento è un elemento qualificante che induce i nostri pazienti ad avere ancora piu’ fiducia nel nostro Ospedale», - evidenzia il Direttore Generale Maria Morgante che conclude: "Fino ad oggi, chi necessitava di un intervento di questo tipo doveva spostarsi in altre città, con tutti i disagi che ne conseguono. Ora possiamo garantire questo tipo di interventi innovativi e di alto livello direttamente nel nostro ospedale".