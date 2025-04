Porta a porta. A Benevento la raccolta del vetro diventa bisettimanale Ecco le zone, gli orari e i giorni di raccolta

Diventa bisettimanale la raccolta del vetro (solo) per le utenze domestiche servite dal servizio porta a porta in città. La novità è contenuta nell’ordinanza sindacale n.145 dell’11 aprile.

Ad annunciarlo è l'Asia che spiega: "In base alle nuove disposizioni, le utenze domestiche residenti nella zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro storico) dovranno esporre il rifiuto in questione la domenica, dalle ore 20 alle 24, con cadenza settimanale a partire dal 4 maggio. Dovranno utilizzare il secchiello giallo o il carrellato verde in dotazione al proprio condominio.

Ugualmente diventa bisettimanale il conferimento del vetro anche per le utenze domestiche della zona B (Rione Libertà, Ferrovia) a partire dal 5 maggio. Restano uguali giorno ed orario del conferimento (il lunedì dalle ore 12,30 alle 14,30). Per tutti vale il divieto di depositare il vetro all’interno di sacchi di plastica o di carta.

Restano immutati giorni, modalità e orari di esposizione per le altre frazioni di rifiuto (organico, secco, plastica e carta). Non cambia nulla per le utenze non domestiche per le quali il servizio di ritiro del vetro sarà effettuato ogni settimana.

“Abbiamo deciso il passaggio ad una raccolta differenziata bisettimanale per la frazione vetro – spiega l’amministratore unico, Donato Madaro – in un’ottica di ottimizzazione dei percorsi. Ci siamo resi conto che le quantità conferite erano tali da poter consentire lo svuotamento dei carrellati anche ogni due settimane. Elemento che consentirà di ridurre le emissioni di gas di scarico in atmosfera, i costi aziendali e migliorare le performance aziendali”.