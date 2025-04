L'assessore Ambrosone: "Su Trotta bus strumentalizzazione politico-elettorale" "L'azienda aveva provato ad accreditare prima i soldi ma non è stato possibile. Pagati il 22"

"Sulla vicenda degli stipendi ai lavoratori dell'azienda Trotta Bus si è registrata solo una strumentalizzazione politico-elettorale. Se qualcuno vuole fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori e di alcune sigle sindacali, ha sbagliato indirizzo, anche perché dipendenti e sindacalisti sono fin troppo intelligenti per prestarsi a questi giochini".

Così tuona l'asessore ai Trasporti del Comune di Benevento Luigi Ambrosone che spiega: "Solitamente gli stipendi della Trotta vengono corrisposti il giorno venti di ogni mese. In coincidenza con le festività pasquali, la società aveva provato ad anticipare i pagamenti ma ciò è stato impossibile per motivi tecnici dovuti agli istituti di credito, essendo il Venerdì Santo una giornata prefestiva. Gli stipendi sono stati regolarmente pagati il primo giorno utile dopo Pasqua (martedì 22 aprile), appena le banche sono tornate operative", prosegue Ambrosone.

"Mi spiace che esistano partiti politici che mistificano la realtà per ragioni elettorali perdipiù con persone che quando erano assessori regionali a una materia attinente e cruciale come il Lavoro hanno guardato inermi al fallimento dell'ex Amts, stesso discorso vale per chi allora aveva ruoli nel Governo nazionale. Da loro nessuna lezione. Ricordo ai più che l'Amministrazione ha salvato il Tpl dal fallimento, ha rinnovato l'intero parco automobilistico, ha riqualificato le risorse umane, ha implementato le corse urbane (per 200mila chilometri) come mai prima traghettando il tpl alla prossima società unica regionale (Air) che ha vinto la gara d'appalto in condizioni di sicurezza, di sviluppo e crescita", conclude Luigi Ambrosone.