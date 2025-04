Papa Francesco, Mastella firma registro condoglianze in Prefettura - VIDEO "Spero che i Cardinali trovino una nuova guida per la Chiesa con fratellanza ed unità"

Clemente Mastella questa mattina ha firmato il registro di condoglianze all’ingresso della Prefettura per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Dopo la proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice all'ingresso del Palazzo di Governo è stato aperto il registro per tutti i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

“Un Papa amato da tutti noi” ha commentato il sindaco Mastella che poi auspica “ora che i cardinali trovino una persona che sia in grado di guidare la Chiesa con fratellanza, unità e con lo sguardo ai poveri e in particolare al Sud del mondo”.