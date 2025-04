VIDEO 25 Aprile. Dopo 80 anni conservare per sempre il valore della Liberazione FOTO - A Benevento il corteo. Ciervo: Liberazione la pagina più bella sia ora cemento per il futuro

Oltre mille persone sono arrivate da tutto il Sannio a Benevento questa mattina per il corteo del 25 Aprile. Quest'anno 80esimo anno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Evento come sempre organizzato dall'Anpi, associazione dei partigiani che nel Sannio è guidata da Amerigo Ciervo, associazioni, sindacati con la Cgil in testa. Presente il sindaco di Benevento Clemente Mastella (NEL VIDEO TUTTE LE INTERVIESTE E LE IMMAGINI

Al centro della manifestazione la mission di tramandare il valore del 25 Aprile alle nuove generazioni...