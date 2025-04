La famiglia ospedaliera Fatebenefratelli in preghiera per Papa Francesco Slle ore 9.30 la “Recita del Santo Rosario” e alle 10 la Santa Messa

Sabato 26 aprile la “Famiglia ospedaliera dei Fatebenefratelli“ osserverà un momento di preghiera e raccoglimento spirituale in unione alla Chiesa universale per affidare al Signore “Papa Francesco”.

A Benevento il Consiglio Pastorale per gli ammalati e gli operatori socio sanitari dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù hanno organizzato, alle ore 9.30 la “Recita del Santo Rosario”, e alle ore 10.00 la “Celebrazione della Santa Messa” nella Cappella dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù .

La struttura sanitaria di viale Principe di Napoli sarà caratterizzata dall'esposizione sul prospetto principale di alcune “bandiere di colore viola” in segno di lutto e comunione con la Chiesa intera.

“E' una occasione preziosa per riconoscere il grande dono che è stato per la Chiesa e per il mondo: un Papa amato dai poveri , vicino agli ultimi, profondamente partecipe delle sofferenze degli ammalati e dei più fragili.

La sua testimonianza ha lasciato una impronta viva nel cuore di tutti noi – ha dichiarato nella sua lettera circolare il Padre Provinciale dei FBF Fra Luigi Gagliardotto – e ci interpella a custodire e rinnovare il carisma dell'ospitalità con cui i Fatebenefratelli sono chiamati a servire”.