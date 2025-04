Comunità montana Titerno: in arrivo mensilità arretrate Accreditato il SAL del Progetto Forestazione 2024

È stato ufficialmente accreditato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) relativo al progetto Forestazione 2024 della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro. Una notizia attesa da tempo, che segna un importante passo avanti per l’Ente e, soprattutto, per gli operai coinvolti nel progetto.

A seguito dell'accreditamento, il Presidente della Comunità Montana, Prof. Pasquale Di Meo, insieme alla Giunta Esecutiva, ha prontamente emanato un atto di indirizzo al Settore Finanziario per procedere con la liquidazione delle mensilità arretrate agli operai. Si tratta di un provvedimento che pone fine a un periodo di incertezza per molte famiglie, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità i mesi a venire.

Già nei giorni precedenti alla Pasqua, la Giunta aveva dimostrato attenzione verso la situazione economica degli operai disponendo, attraverso un’anticipazione di cassa, il pagamento della mensilità di settembre 2024, con l’intento di offrire un primo sostegno in attesa dell’arrivo dei fondi ufficiali.

Il Presidente Di Meo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’ufficio tecnico dell’Ente e alla struttura tecnica regionale per il lavoro sinergico che ha consentito di raggiungere questo traguardo in tempi brevi. "Questo risultato – ha sottolineato – ci permette non solo di dare risposte concrete agli operai, ma anche di guardare con maggiore tranquillità alla pianificazione delle future progettualità".

Con l’accreditamento del SAL e il conseguente pagamento degli arretrati, si apre dunque una fase nuova per la Comunità Montana, fondata su maggiore stabilità e possibilità di programmazione.