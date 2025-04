Buon successo per il progetto "riTRATTI di Donne- saperi e sapori magici" L'iniziativa della cooperativa Idea finanziata dalla Regione

Si è concluso il progetto “riTRATTI di Donne- saperi e sapori magici” di Ideas cooperativa sociale, finanziato dalla Regione Campania a valere sull’Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse Locale - Esercizio Finanziario 2024”, concesso dalla Regione Campania- UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”.

Un’idea che ha messo al centro la figura femminile, perseguendo l’obiettivo di realizzare ricerche specifiche che attengono al patrimonio dell’intero Sannio. Infatti una squadra di ricercatori si è attivamente impegnata in analisi, esami, approfondimenti che hanno

raccolto in due testi "riTRATTI di Donne: saperi e sapori magici", che ha dato il titolo al progetto e un albo "questa non è la PIZZA".

Il progetto concesso dalla Regione per la “Promozione e Valorizzazione dei Musei e le Biblioteche” ha promosso quattro “Percorsi della meraviglia”, riscontrando partecipazione e coinvolgimento, con i ragazzi delle scuole secondaria di secondo grado e una guida

turistica autorizzata per la scoperta della città.

Altro grande successo è stata la messa a punto dei tre percorsi didattici di Antropologia Educativa con protagonisti i bambini e i ragazzi. Percorsi di riscoperta delle proprie tradizioni alimentari e di formule che con il tempo sono diventate ricette.

Un progetto, dunque, che ha soddisfatto lo staff e i partecipanti: “Anche se si è chiuso possiamo dire che non è ancora concluso- afferma l’antropologa Maria Scarinzi- in quanto numerose presentazioni e attività didattiche sono già programmate sul territorio per

continuare a far crescere l'interesse verso le proprie tradizioni coinvolgendo ulteriori territori nella ricerca antropologica”.