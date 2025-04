Benevento: nasce la cabina di regia per l'ambiente Mastella: abbiamo costruito troppo, ora un freno alla cementificazione

Rilanciare i progetti dedicati all'ambiente e condividerli per permettere un lavoro comune e centrare l'obiettivo di rendere Benevento sempre più green.

E' quanto si propone il tavolo permanente sull'ambiente presentato questa mattina a Palazzo Mosti. Protagoniste, insieme alle istituzioni, le diverse associazioni del settore.

“Benevento è purtroppo molto svantaggiata per quel che riguarda il clima” ha esordito il sindaco Clemente Mastella, accennando alla classifica del Sole 24 ore che relega Benevento al 99esimo posto nell'analisi della vivibilità in base al clima.

“Caldo eccessivo e umidità rappresentano purtroppo una costante nella nostra città – ha aggiunto Mastella - e dunque è necessario fare uno sforzo per migliorare quanto possibile le condizioni di vivibilità ambientale”.

E infine ha concluso "Negli ultimi anni si è costruito eccessivamente e dunque dobbiamo anche mettere un freno, attraverso il puc, alla cementificazione".

“Nasce oggi la cabina di regia sull'ambiente di Benevento” ha spiegato l'assessore Alessandro Rosa “Nonostante i dati climatici non ci sorridono l'impegno per l'ambiente è tale che riusciremo a rendere Benevento una città sempre più sostenibile”.

Dopo aver rimarcato la volontà di coinvolgere tutti per un lavoro comune ha poi illustrato alcune delle novità: dal regolamento del verde al progetto bene clima, dal coinvolgimento in progetti di educazione ambientale dei più piccoli e fino alla creazione di un calendario unico di tutti gli eventi ambientali volto a instaurare un'azione sinergica.

Alla Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Benevento, Luisa Petrone, il compito di illustrare le attività al vaglio della commissione con l'anticipazione che ci saranno diverse modifiche al regolamento del verde, in particolare sulla vegetazione cittadina.

Donato Madaro l'amministratore unico di Asia, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Benevento, ha invece annunciato tra le prossime novità l'attivazione dell'impianto di multimateriale a Contrada Olivola e l'estensione della tariffa puntuale, ricordando poi l'appuntamento con la Festa dell'Ambiente, in programma il 4 giugno.

Quindi gli interventi delle diverse associazioni che hanno partecipato all'appuntamento.