Unisannio: bilancio in ordine nonostante i tagli alle università L'università degli studi del Sannio: reagiamo con crescita in ricerca e innovazione

Approvato il bilancio consuntivo dell’Università del Sannio per il 2024. Il bilancio si chiude con un utile di 944.000 Euro, nonostante la riduzione di FFO pari a 825.000 Euro di risorse non vincolate, riduzione che sale a poco più di 2.000.000 se si considera anche la contrazione dei piani straordinari.

Nel 2024 sono cresciute sia le entrate per attività di ricerca su bandi competitivi, pari a 8.300.000 Euro, +42% rispetto al 2023, sia quelle per attività di conto terzi e trasferimento tecnologico, che si assestano a 1.400.000 Euro, +44% rispetto al 2023. Un dato che dimostra non solo la qualità della ricerca portata avanti dall’Ateneo, ma anche la capacità di trasformare i risultati di ricerca in occasioni di innovazione e di crescita del tessuto produttivo.

Più che raddoppiate le entrate relative a corsi di master e di alta formazione, pari a 105.000 Euro, un dato che sottolinea la capacità dell’Ateneo di dare risposte puntuali alle esigenze di rinnovamento e crescita di competenze del tessuto produttivo e delle istituzioni. Rimangono sostanzialmente invariate tasse e contributi per i corsi di laurea. Ricordiamo che il nostro Ateneo prevede l’esenzione dalle tasse sino ad un reddito familiare di 28.000 Euro; nel 2024 la percentuale di studenti esonerati è stata pari al 40%, percentuale che sale al 58% se si considerano solo le nuove matricole.

Significativo, infine, il dato relativo al patrimonio non vincolato, le riserve dell’Ateneo, che nel bilancio appena approvato si assesta su un valore di 9.977.000 Euro, confermando il trend positivo dell’ultimo sessennio.

“Il nostro Ateneo – ha spiegato il Rettore Gerardo Canfora - ha saputo tenere in ordine i propri conti in un momento difficile per l’intero sistema universitario. Ciò nonostante, non possiamo non guardare con la giusta dose di preoccupazione a scenari futuri che appaiono sempre più incerti, soprattutto alla luce della chiusura degli interventi PNRR. Per questo – continua il prof. Canfora - sentiamo l’esigenza di ribadire con forza la necessità di una profonda e rapida revisione dei meccanismi di finanziamento delle Università, che creano crescenti difficoltà agli Atenei dei territori più deboli, a tutte le latitudini del Paese”.