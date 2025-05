Sannio Orienta: l'8 maggio a Benevento focus sul mondo del lavoro Alla Rocca dei Rettori l'evento promosso dai Consulenti del Lavoro di Benevento

Giovedì 8 maggio, alle 9:30, la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Piazza Castello ospiterà la prima edizione di Sannio Orienta, promossa dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, con la collaborazione di Sviluppo Lavoro Italia e dei Centri per l’Impiego della provincia di Benevento. Nei mesi scorsi, nell’ambito del progetto Orientalife-Generazione Legalità, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, insieme a Sviluppo Lavoro Italia e ai Centri per l’Impiego, ha realizzato una serie di incontri nei principali Istituti Superiori del Sannio. Durante questi appuntamenti sono stati approfonditi i temi dell’etica del lavoro, delle principali dinamiche del mercato del lavoro e le opportunità di orientamento e inserimento professionale, con esercitazioni pratiche su casi reali e momenti di dibattito. «L’esperienza negli Istituti scolastici – dichiara Vincenzo Testa, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento – conferma quanto sia strategico iniziare i giovani ai valori dell’etica e della legalità nel mondo del lavoro. Tale iniziativa costituisce uno dei modi attraverso i quali i consulenti del lavoro esprimono la loro profonda funzione sociale: non si limitano a gestire aspetti normativi e fiscali, ma agiscono da garanti dei diritti e promotori di un sistema occupazionale equo e sostenibile. Con il Progetto Orientalife-Generazione Legalità abbiamo voluto estendere questa missione, trasformando le aule scolastiche in laboratori di cittadinanza attiva, dove trasmettere trasparenza, responsabilità e rispetto delle regole. Per tali motivi credo che il rafforzamento della sinergia pubblico-privato costituisca il vero obiettivo di Sannio Orienta: solo attraverso un dialogo strutturato tra Consulenti del Lavoro, Istituzioni e imprese possiamo costruire percorsi di successo e dare concretezza alle aspirazioni dei nostri giovani». Durante l’evento, nella corte della Rocca dei Rettori, saranno allestiti spazi informativi di aziende del territorio e Istituzioni consentendo ai partecipanti di esplorare offerte di stage, tirocini e opportunità lavorative.