118: Asl Benevento chiarisce "tutele garantite, incontro per fare chiarezza" Il direttore Volpe ha disposto un confronto urgente per la questione

Dopo le sollecitazioni di lavoratori e sindacati del 118 l’ASL Benevento intende fare chiarezza sulle condizioni di lavoro del personale impegnato nel Servizio 118.

"Il servizio - spiega l'azienda sanitaria - è stato affidato, tramite gara pubblica, ad una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da Misericordie, Croce Rossa Italiana e ANPAS. È previsto che tutti gli infermieri e gli autisti soccorritori siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le tutele previste dalla legge.

La responsabilità di applicare correttamente il contratto collettivo nazionale e di garantire condizioni di lavoro dignitose ricade sull’ATS, in quanto datore di lavoro.

L’ASL Benevento, attraverso il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), svolge attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni previste dalla gara. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la qualità del servizio, la nuova gara ha previsto un percorso di formazione obbligatoria, di base e avanzata, per tutto il personale, finanziato direttamente dall’Azienda.

Tuttavia, in considerazione delle sollecitazioni ricevute, il Direttore Generale dell’Asl Bn, ha disposto la convocazione di un incontro urgente con l’ATS e tutti gli attori coinvolti, al fine di affrontare la questione in modo trasparente e costruttivo".