Villa Comunale Benevento intitolata a Papa Francesco: domani proposta in Giunta "Come parte integrante della vocazione umana, attraverso il richiamo, nell’Enciclica Laudato Sii"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rende noto che lunedì mattina proporrà alla Giunta comunale di deliberare l’avvio della procedura per l’intitolazione della Villa comunale di Benevento alla memoria del Sommo Pontefice Papa Francesco.

La scelta intende innanzitutto richiamare il fondamentale contributo concreto del Magistero del Santo Padre Francesco alla cura del creato, come parte integrante della vocazione umana e cristiana, attraverso il richiamo, nell’Enciclica Laudato Sii e nella Sua azione pastorale, all'importanza di custodire l'ambiente, rispettare la natura e prendersi cura delle creature viventi.

L'intitolazione è inoltre pienamente coerente con la visione tesa a promuovere l’identità e le radici della Città di Benevento, riconosciuta quale Città dei Papi, in virtù della centralità del buon governo del Pontificato nella sua Storia, con un ruolo determinante, per secoli, nelle vicende di sviluppo, crescita, ricchezza del territorio, non soltanto sul piano dell’ingente patrimonio culturale, artistico, architettonico, urbanistico, ma anche nella custodia e valorizzazione delle tradizioni e degli aspetti devozionali della memoria beneventana. I segni indelebili di tale apporto sono oggi emblematicamente conservati ed esposti nel Museo diocesano e scolpiti nella bellezza di numerosi edifici di culto e civili, giunti fino a noi nel loro inalterato stile.

Ulteriore motivo dell’adozione del nome dell’amato Pontefice per il principale e più centrale Parco e giardino botanico cittadino, è il tributo alla devozione legata ai Santi maggiormente radicati nella memoria popolare del territorio (San Mercurio, Santa Sofia; San Gennaro; San Bartolomeo apostolo; San Barbato; San Gaspare del Bufalo; San Giuseppe Moscati; Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - vescovo di Sant’Agata de’ Goti; San Pio da Pietrelcina), testimoni di fede i quali, secondo Papa Francesco, nell’esortazione Gaudete et exultate, dimostrano, con il loro esempio, che la «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» non è riservata a pochi ma è una via per tutti.