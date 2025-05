Gruppo De Vizia Sanità: una solida realtà imprenditoriale Punti cardine: eccellenze mediche, tecnologia all’avanguardia e attenzione al paziente

Il Gruppo De Vizia Sanità è una solida realtà imprenditoriale, operante nel campo della Sanità privata convenzionata col Servizio Sanitario Regionale.

Creato dal dottor Antonio De Vizia con la sua ascesa da imprenditore, oggi guidato dalle dottoresse Marcella De Vizia, medico anestesista e rianimatore, e Roberta De Vizia, medico radiologo, il Gruppo conta nella sua compagine: il Centro polidiagnostico Gammacord-Sanniotac, a Benevento, con tutti i servizi di Diagnostica strumentale, per immagini, di medicina nucleare; la Casa di Cura Gepos di Telese Terme, una clinica a vocazione chirurgica, con una attenzione particolare al paziente oncologico e alla salute femminile, attiva dal 1985. L’eccellenza della pratica chirurgica abbraccia più campi: la chirurgia Generale e Oncologica, la Colon-proctologica, l’Ortopedia e la Traumatologia, l’Oculistica, la Vascolare, l’Urologia, l’Endoscopia, la Toracica, la

Plastica e Ricostruttiva.

Dal luglio del 2021 l’ennesimo risultato: l’Amacenter, il primo centro di Radioterapia convenzionato, accreditato col SSR di Benevento.

Eccellenze mediche, tecnologia all’avanguardia e attenzione al paziente sono i punti cardine di un progetto votato alla qualità e all’innovazione grazie alla connessione tra tutte le strutture del gruppo. Condizione, questa, che assicura al paziente una continuità assoluta nell’assistenza. Dalla diagnosi alla cura. Ma attenzione al paziente vuol dire anche trattamenti scarsamente invasivi. Obiettivo possibile grazie alle più avanzate strumentazioni e tecnologie in uso. Oggi il Gruppo De Vizia Sanità, con il suo polo sanitario, conta circa 200 operatori, insieme a più di 50 collaborazioni professionali esterne, garantendo un elevato livello occupazionale in una delle aree più depresse del Mezzogiorno.

Il gruppo Sanitario, inoltre, è impegnato da più di 15 anni, nell’offerta di giornate di prevenzione dalle malattie oncologiche, con esami diagnostici e visite strumentali, totalmente gratuite.

Il Gruppo De Vizia Sanità è Sponsor della Cerimonia di inaugurazione della sede di Confindustria/Ance Benevento in programma il prossimo 8 maggio.