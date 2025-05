Consorzio Stabile Medil protagonista nel settore delle costruzioni Basile: azienda giovane, sannita e ambiziosa nata nel Sud ma proiettata su scala internazionale

Il Consorzio Stabile Medil ScpA è un’azienda sannita di riferimento nel settore delle costruzioni di grandi opere in Italia.?

Nata come aggregato di imprese edili, opera a livello nazionale gestendo centinaia di cantieri attivi da Nord a Sud, grazie a un modello di business che integra le competenze di numerose aziende consorziate. La sede principale si trova a Benevento (Campania), dove è registrata la direzione amministrativa del gruppo.

L’assemblea dei soci 2024 ha evidenziato un bilancio da primato: ricavi vicini ai 200 milioni di euro con un portafoglio ordini intorno ai 3,5 miliardi da realizzare nei prossimi cinque anni?. A sostenere questo sviluppo, Medil conta oltre 250 cantieri attivi e circa 3.500 lavoratori direttamente impiegati, coinvolgendo nella propria filiera più di 500 imprese consorziate, subappaltatrici e fornitori.

Tra gli appalti acquisiti nel 2024 spiccano infrastrutture in Calabria: per esempio il Lotto 5 della SS106 “Jonica” (circa 350 milioni di euro) e il potenziamento della SS673 “Garganica” (circa 300 milioni)?, per un valore complessivo che sfiora il miliardo di euro di lavori sul territorio meridionale.

L’attività del consorzio spazia dalle opere civili alle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie)?, con un forte impegno sulla qualità esecutiva e la sostenibilità ambientale. Flavian Basile, presidente di Medil, sottolinea che tali risultati testimoniano “il ruolo centrale che stiamo assumendo nella realizzazione delle grandi opere per il Paese”?, evidenziando un modello che “integra impresa, innovazione e coesione sociale”? e punta a costruire valore per i territori e le comunità. L’azienda, definita da Basile «giovane, sannita, ambiziosa», è nata nel Sud ma è proiettata su scala nazionale e internazionale.

La cooperazione tra le imprese consorziate, la responsabilità sociale e la fiducia reciproca sono valori fondamentali per Medil?. Nel 2025 il gruppo conferma il potenziamento della struttura interna e la partecipazione alle gare infrastrutturali più importanti in Italia, consolidando la propria posizione nel settore. Grazie a questi presupposti, Medil si afferma come protagonista del panorama nazionale delle costruzioni, contribuendo in modo stabile allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

