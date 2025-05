Giubileo degli imprenditori, in Vaticano delegazione di Confindustria Benevento Un momento aggregativo spirituale e culturale

Questa mattina una delegazione di imprenditori sanniti in Vaticano per prendere parte alla giornata organizzata da Piccola Industria Confindustria Benevento, in occasione del Giubileo degli Imprenditori.

L’iniziativa, promossa da Confindustria a livello nazionale, ha visto delegazioni provenienti da tutta la penisola, con l’obiettivo di cogliere l’occasione del Giubileo inteso come rinascita e riconciliazione, quale momento per rinnovare lo spirito imprenditoriale e per testimoniare la forza di un sistema dinamico ed in continua evoluzione.

L’imprenditorialità intesa quale missione e valore sociale, come sottolineato nelle parole del Presidente di Piccola Industria Confindustria Benevento, Claudio Monteforte, che ha guidato la delegazione: “E’ doveroso essere presenti qui oggi, a rappresentare l’intero tessuto imprenditoriale di Confindustria Benevento. L’iniziativa, organizzata da tempo, ha raccolto un’adesione entusiasta da parte dei colleghi del territorio. Siamo ovviamente rammaricati di non aver potuto incontrare Papa Francesco, ma auspichiamo che il Conclave che si apre il 7 maggio ci doni un successore che sappia incarnare e testimoniare gli stessi valori proclamati con forza dal compianto Pontefice: un’attenzione speciale ai lavoratori, alla salute, alla tutela dell’ambiente e alla Pace”.

La giornata è stata vissuta come un momento aggregativo spirituale e culturale, e dopo il pellegrinaggio e l’attraversamento della Porta Santa presso la Basilica di San Pietro, la delegazione sannita ha preso parte ad una visita guidata ai Musei Vaticani.