La Villa comunale di Benevento sarà intitolata a Papa Francesco: ok dalla giunta Via libera all’avvio della procedura

Via libera all’avvio della procedura per l’intitolazione della Villa comunale di Benevento alla memoria del Sommo Pontefice Papa Francesco.

Benevento, 5 maggio 2025 - La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha proceduto stamane a dare via libera all’avvio della procedura per l’intitolazione della Villa comunale di Benevento alla memoria del Sommo Pontefice Papa Francesco.

Nella stessa seduta, disco verde anche per il Documento d'indirizzo alla progettazione per il recupero e l'adeguamento del bocciodromo in via Palermo, per il quale l'Amministrazione punta alle risorse del piano Sport e Periferie '25 della Presidenza del Consiglio dei Minstri.