Inail: si è insediato il nuovo comitato provinciale Presidente dell'organismo per i prossimi 4 anni Antonio Follo

Nella sede provinciale di Via Francesco Flora si è insediato oggi il nuovo Comitato Provinciale dell’INAIL di Benevento in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori del Sannio per il quadriennio 2025/2028. L’atto di nomina dei 20 componenti è stato decretato dalla Prefetto del capoluogo sannita Raffaela Moscarella.

Nella riunione di avvio del quadriennio, alla presenza del responsabile di struttura INAIL Pasquale Urciuoli si è proceduto alla elezione dell’ufficio di Presidenza che sovraintenderà ai lavori dell’organismo collegiale per i prossimi 48 mesi. Antonio Follo, dirigente sindacale della CISL IrpiniaSannio, è stato chiamato a ricoprire la massima carica dell’organismo mentre il ruolo di Vice-Presidente sarà svolto da Antonio Giannini in rappresentanza delle parti datoriali. La delegazione della CISL IrpiniaSannio è ulteriormente composta, in seno al Comitato, da Alfonso Iannace, Giovanni Lo Russo, Salvatore Montuori e Raffaele Baldino.

Della commissione, avente funzione territoriale di “advisory board” per l’INAIL, fanno parte anche Carlo Augusto Ceccarelli, Antonio Paolozza, Luciano Valle e Antonio De Chiara in rappresentanza dei lavoratori mentre per parte datoriale ci saranno Teresa Giornale, Dalila Covino, Chiara De Concilio, Raffaele Concia e Franco Lucia. A Donato Scarinzi il compito di tutela degli interessi del comparto artigiano mentre Vittorio Labruna rappresenterà i Dirigenti d’azienda. Completano il roster dell’Ente di Via Flora Giovambattista Colangelo (Ispettorato del Lavoro) Giuseppe Ricci (A.N.M.I.L.) e Francesco Pallotta dell’ASL di Benevento (ex ENPI).

Impegno per la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Segretario Generale della CISL IrpiniaSannio Fernando Vecchione nell’esprimere il proprio compiacimento e plauso per l’elezione del Presidente Antonio Follo augura alla delegazione CISL e a tutto il Comitato un proficuo lavoro per contribuire alla diffusione di una più vasta cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’irrinunciabile ed indifferibile bisogno di tutela dell’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori è stato al centro della recente mobilitazione nazionale unitaria di CGIL-CISL-UIL in occasione della Festa del 1° maggio appena

trascorso e dovrà sempre di più impegnare Istituzione e forze sociali su questa difficile e dolorosa materia.