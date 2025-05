Forum dei giovani Benevento: elezioni il 29 e 30 maggio Spoglio il 30 maggio: i membri sono eletti tra i delegati dei forum comunali

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha indetto le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani.

Le Elezioni si svolgeranno presso il solo seggio previsto che sarà insediato presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento alla Rocca dei Rettori. nei giorni di:

-giovedì 29 maggio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

-venerdì 30 maggio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:00,

Lo spoglio delle schede in seduta pubblica è fissato per il giorno 30/05/2025, in prosieguo alla chiusura delle operazioni di voto. Le Elezioni per il Forum dei Giovani sono disciplinate dall’art 14 del Regolamento per l’istituzione dell’Albo e per la disciplina del Coordinamento dei Forum dei Giovani della della Provincia di Benevento approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati dei Forum comunali (un candidato per ogni Forum): possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni dei Forum comunali costituiti e attivi da almeno 6 mesi.



Le modalità

Il Delegato di ogni Forum comunale candidati al Consiglio Direttivo ha diritto di esprimere due voti di preferenza. Risulteranno eletti gli 11 Candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

Possono essere presentate le candidature per le Elezioni inviandole via pec al protocollo dell’Ente all’indirizzo:

“protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it” entro il termine perentorio delle ore 24 del 13 Maggio 2025 compilando un modulo che è scaricabile dal portale della Provincia di Benevento dalle Sezioni “Albo Pretorio” o

“Amministrazione Trasparente”.

L’Avviso di indizione delle Elezioni del Forum è stato inviato a tutti i Comuni del Sannio e verrà comunicato ai coordinatori dei forum dei giovani iscritti all’Albo Provinciale.

La commissione

Con lo stesso provvedimento di indizione delle Elezioni il Presidente della Provincia ha costituito la Commissione per le elezioni, che sarà composta da: