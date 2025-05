Tutti pazzi per l'antico Egitto: a Benevento nuovi servizi per i turisti Inaugurato il museum shop. In forte aumento il turismo scolastico: 5200 presenze nei primi mesi 2025

Un viaggio affascinante tra storia, cultura e merchandising di qualità, ispirato all’Antico Egitto. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Museum shop all’interno del museo Arcos di Benevento. Alla presentazione il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'amministratore unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio. Calamite, magliette, portachiavi e tanto altro tutti ispirati alla dea Iside e agli altri simboli intorno al Nilo.

Tanti ragazzi in gita scolastica: 5200 presenze nei primi mesi dell'anno

“Questa mattina il Museo Arcos si arricchisce di un nuovo servizio – spiega Raffaele Del Vecchio, l'amministratore unico di Sannio Europa (la società che gestisce la rete museale della Provincia di Benevento) -. E' il Museum Shop: punto vendita di gadget dedicati al culto della Dea Iside, ed è un servizio che risponde alla domanda dei nostri turisti più piccoli ma in grande crescita: i tanti ragazzi in visita d'istruzione a Benevento. A Benevento, infatti, il turismo scolastico è in forte aumento. Il dato sulle prenotazioni già acquisite del mese di maggio arriva a 5.200 presenze. E' per loro che abbiamo creato questo servizio tutto focalizzato sull'Antico Egitto, scegliendo gli stessi fornitori del Museo Egizio di Torino”.

Risistemazione Musei: per giugno il progetto

E sul progetto del Museo egizio per Benevento il Presidente della Provincia, Nino Lombardi spiega “L'istituenda fondazione tra Ministero, Regione, Provincia e Comune rilancia un orizzonte che arricchisce la fruibilità del patrimonio culturale della Provincia di Benevento. Credo che già per giugno sarà pronto un primo studio di fattibilità per il trasferimento della sezione Egizia, ora ad Arcos, negli spazi del Museo del Sannio, e che dopo sarà riconosciuto museo Egizio. Siamo i secondi dopo Torino e dobbiamo cogliere questa grande opportunità per far crescere lo sviluppo turistico”.

Mastella: Arcos ospiti il fossile di baby dinosauro Ciro

E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha fatto il punto sui tanti investimenti e cantieri in corso in città dalla risistemazione delle piazze alle scuole annunciando che a luglio sarà pronta la palestra nei pressi della scuola Pascoli. Poi una proposta: ospitare Ciro, il fossile di baby dinosauro, ad Arcos, almeno per il periodo estivo per consentirne una migliora valorizzazione e fruizione.

Il progetto ispirato all'antico Egitto

Il progetto unisce suggestione storica e design contemporaneo: accanto alla raffinata linea di articoli del marchio Musei e alla selezione dedicata ai più piccoli Musei Kids, debutta una nuova linea ispirata all’Antico Egitto, pensata per coinvolgere grandi e piccini.

Un’occasione imperdibile per portare a casa un frammento di storia o trovare un regalo originale e culturale.

Il nuovo shop rappresenta un passo importante verso una fruizione più coinvolgente e accessibile del patrimonio culturale, offrendo al pubblico uno spazio dove il ricordo della visita si trasforma in esperienza tangibile.