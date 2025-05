Vandalismo nei giardini: la condanna dell'Università È accaduto nei giardini di via dei Mulini: lampioni divelti

L’Università del Sannio esprime sconcerto e ferma condanna per l’atto di vandalismo verificatosi nei giorni scorsi di chiusura dell’Ateneo presso i giardini di via dei Mulini, in prossimità del campetto da basket.

Alcuni lampioni dell’area verde sono stati divelti, causando danni non solo al patrimonio pubblico, ma anche a uno spazio frequentato quotidianamente da studenti, studentesse, cittadine e cittadini. Un gesto grave, che colpisce un luogo pensato per il benessere e la socialità, e che mina il senso di rispetto e cura che dovrebbe accompagnare ogni spazio comune.

L’Ateneo ha già provveduto a segnalare l’episodio alle autorità competenti, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto. Verranno inoltre valutati interventi di ripristino e di tutela per evitare che simili episodi possano ripetersi.

L’Università del Sannio rinnova il proprio impegno a favore di un ambiente sicuro, accogliente e rispettato da tutte e tutti.