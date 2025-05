"L'esito infelice del campionato non può cancellare ciò che Vigorito ha fatto" Il presidente della Provincia, Lombardi esprime solidarietà al presidente del Benevento Calcio

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi ha espresso piena solidarietà al presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito a conclusione della stagione agonistica 2024/2025.

"L’esito infelice della competizione, che ha visto soccombere la squadra giallorossa nella corsa alla promozione nella Serie B - ha dichiarato Lombardi - non può far passare nel dimenticatoio quanto il Presidente Oreste Vigorito ha personalmente fatto non solo per il calcio e non solo per la Città, ma anche per il territorio nel suo complesso. Basti solo qui rimarcare che la strega, anche in questa stagione agonistica come nelle precedenti, è stato testimonial e veicolo significativo nella promozione del Sannio tutto".

"Credo sia impossibile e scorretto - ha poi tuonato il presidente della Provincia - accantonare le pagine e pagine di storia non solo sportiva della Città e del Sannio che hanno visto protagonisti Oreste ed il suo compianto fratello Ciro: vorrei solo ricordare che nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori fu consegnato il Premio “Gladiatore d’oro” – Edizione 2009 proprio ai Fratelli Vigorito a testimonianza – già allora – della considerazione della Provincia di Benevento nei loro confronti. Una considerazione ed una stima che restano tuttora le stesse sedici anni dopo", ha chiosato Lombardi.