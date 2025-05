Legalità.Gli studenti di Apollosa e Ceppaloni hanno incontrato i carabinieri Utilizzo consapevole dei social ed i rischi connessi con una non corretta gestione

I carabinieri della Compagnia di Montesarchio proseguono nel loro impegno nella formazione civica delle nuove generazioni, attraverso il progetto denominato “Cultura della Legalità”, che consiste in una serie di incontri didattici nelle scuole e visite all’interno dei reparti dell’Arma.

Stamattina a confrontarsi sulle delicate tematiche del bullismo e cyberbullismo con il capitano Virginia Coni, comandante della Compagnia, sono stati una cinquantina di studenti delle scuole medie di Apollosa e Ceppaloni, riuniti nel modernissimo complesso dell’Istituto Comprensivo Statale “L.Settembrini” di Apollosa che ha ospitato il progetto.

Tra gli altri temi affrontati con i ragazzi con l’intento di sensibilizzarli sul tema della legalità, della conoscenza e del rispetto delle regole, hanno suscitato particolare attenzione l’utilizzo consapevole dei social network ed i rischi connessi con una non corretta gestione dello strumento virtuale. L’incontro ha riscosso grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, mostrando un chiaro segnale dell’importanza di creare un contatto costante tra la scuola e le Istituzioni. A conclusione dell’incontro sono state prospettate loro anche le opportunità di carriera offerte dall’Arma, che hanno entusiasmato i ragazzi suscitando curiosità e profondo interesse per il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri che rivestono un ruolo essenziale nel supportarli in una fase delicata della loro crescita.