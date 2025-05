Sannio da Gustare di Confindustria Benevento presente a "Tutto Food 2025" Conquista buyer esteri e grande distribuzione

Sannio da Gustare, il marchio collettivo di Confindustria Benevento, con oltre 50 referenze di prodotti e 8 aziende (Avicola Mauro, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta e Settemisure) è presente al Tutto Food 2025 (padiglione 14, stand D18, D19, D20) la più importante fiera del settore alimentare che si svolge a Milano dal 5 all’8 maggio.

“Dopo la positiva esperienza dello scorso anno – ha spiegato Giuseppe Mauro – Vicepresidente di Confindustria Benevento e referente della Rete D’impresa Sannio da Gustare - abbiamo aderito al Tutto Food 2025 cogliendo l’opportunità offerta dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio e valorizzato lo stare INSIEME per accedere, a condizioni più competitive, ad una delle vetrine più importanti del food mondiale.

Il nostro obiettivo è quello di promuovere un format che sia in grado di valorizzare i prodotti agroalimentari mettendo in luce le peculiarità degli stessi anche organizzando show cooking e degustazioni dedicate. La numerosa presenza di buyer e di referenti della Grande Distribuzione interessati al progetto, mettono in evidenza le potenzialità che l’eccellenza agroalimentare del territorio è in grado di esprimere.

Ho constatato - ha rimarcato Mauro - che la partecipazione collettiva alle fiere rappresenta una grande opportunità soprattutto per le piccole realtà desiderose di creare sempre maggiori collaborazioni sia su scala nazionale che internazionale".

Il progetto Sannio Da Gustare è una iniziativa che, sebbene si fondi su un disciplinare molto severo teso a preservare la qualità dei prodotti, resta a aperta ad altre realtà sannite desiderose di coniugare la loro tipicità, con la tutela e la visibilità che può avere un marchio collettivo gestito da Confindustria.

"Uno dei principali motivi per i quali abbiamo deciso di prendere parte, ogni anno, ad almeno una delle principali Fiere di settore è la possibilità di condividere idee, esperienze e progetti e stabilire incontri proficui che conducono a partnership commerciali, opportunità e collaborazioni che altrimenti resterebbero inespresse.

La Fiera, inoltre ci consente anche di acquisire nuove informazioni e condividere le esperienze di ciascuno attraverso uno scambio di idee e informazioni essenziale per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione".

Tutto Food non è soltanto un’esposizione di prodotti e opportunità commerciali, ma anche un momento di incontro e di riflessione dell’intero indotto che potrà mettere alla prova la capacità di fare sistema per imporsi anche sui mercati internazionali.

Nell’ambito della fiera si sono mostrati particolarmente interessati ai prodotti a marchio, distributori ed importatori di diverse nazionalità con cui si avvieranno interlocuzioni commerciali.